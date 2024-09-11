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05:49, 11 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило об ударе Ка-52М по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

МО: экипажи Ка-52М авиаракетами уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен авиационными средствами поражения по разведанным целям противника, которые находились в приграничном районе региона. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Ранее в сети появились кадры штурма российскими десантниками села Снагость Курской области. По данным «Военного Осведомителя», штурм проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Уточнялось, что ВСУ не смогли выстроить там оборонительные рубежи, в результате десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

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      Марина Совина
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