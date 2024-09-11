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16:19, 11 сентября 2024Экономика

Названы капризы москвичей при покупке жилья

«Метриум»: москвичи нередко переносят сделки из-за ретроградного Меркурия

Фото: yanalya / freepik

Покупатели квартир относятся к сделке с особым трепетом и предпочитают лишний раз не рисковать. Какие капризы позволяют себе москвичи при выборе жилья и заключении договора, РБК рассказали риелторы.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, многие москвичи консультируются по поводу жилищных сделок с тарологами и астрологами. В особенности они избегают ответственных мероприятий в период ретроградного Меркурия, отмечает эксперт. В эти дни москвичи стараются не устраивать и просмотры квартир. Некоторые настолько верят картам, что не доверяют собственным впечатлениям и не соглашаются на сделку, если покупке не благоволит расклад.

Другие москвичи ищут жилье согласно принципам нумерологии. Так, в соответствии с лженаукой подбирают номер квартиры, дома или этаж — такой необычный фактор вкупе с привычными ценой, инфраструктурой и ремонтом прилично затягивает поиски, отмечает руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Ради нужного сочетания цифр особо верующие в нумерологию жертвуют другими параметрами.

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Трудностей в поисках квартиры добавляет фэншуй и васту. По правилам этих ведических практик необходимо тщательно организовывать пространство, чтобы сохранить энергетический баланс в доме. Любая ошибка в обстановке и интерьере грозит проблемами со здоровьем, заработком и отношениями. Первое, на что обращают внимание такие горожане, это планировка. К примеру, кабинет должен смотреть на юго-восток, а спальня — на юго-запад. Система васту также определяет местоположение мокрых точек. «И если в новостройках это еще более или менее выполнимая задача, потому что в новых домах сейчас проектируют широкую линейку планировочных решений, то на вторичном рынке с этим беда», — констатирует директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Кроме того, москвичи считают важным параметром при поисках квартиры наличие мини-бассейна и отсутствие за окном других жилых построек.

Ранее владельцам студий и малометражек дали советы по зонированию помещения. К примеру, не стоит расставлять мебель по периметру комнаты или «лесенкой», а на низкие потолки вешать подвесные люстры в несколько рядов.

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      Виктория Клабукова
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