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15:19, 11 сентября 2024Наука и техника

На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

На Украине испытали FPV-дрон с гранатометом РПГ-18

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Оснащенный советским противотанковым гранатометом РПГ-18 «Муха» квадрокоптер испытали на Украине. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи виден FPV-дрон с подвешенным в нижней части гранатометом. Аппарат медленно маневрирует и поднимается на небольшую высоту. Неизвестно, проходил ли «дрон-гранатомет» испытания со стрельбой.

FPV-дроны чаще применяют в качестве беспилотников-камикадзе с гранатой от РПГ-7 в качестве боевой части, однако в зоне спецоперации продолжают испытывать многоразовые аппараты-носители вооружения.

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Гранатомет «Муха» приняли на вооружение в 1972 году. Изделие весом 2,6 килограмма предназначено для поражения бронетехники на расстоянии до 200 метров.

В июне стало известно, что российские военные испытали грузовой квадрокоптер «Перун», который способен нести противотанковый ракетный комплекс «Конкурс». Беспилотник можно использовать для создания засад.

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      Даниил Иринин
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