Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Около 21:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Россией четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. В ведомстве отчитались, что два украинских дрона самолетного типа были сбиты над Орловской областью.