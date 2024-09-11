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20:23, 11 сентября 2024Экономика

Найдено идеальное средство для чистки унитаза

«БелНовости»: сода и лимонная кислота помогут очистить унитаз

Фото: Freepik

Из соды и других подручных средств можно самостоятельно изготовить средство, которое поможет избавиться от загрязнений на унитазе. Рецепт «идеального» очистителя раскрыли эксперты издания «БелНовости».

В подходящей емкости нужно смешать 400 граммов соды, треть стакана лимонной кислоты и две столовые ложки перекиси. Рекомендуется добавить 20 капель эфирного масла, чтобы создать приятный запах. В получившуюся смесь следует добавить немного воды, чтобы придать однородности.

Средство необходимо распределить по формам для льда и позволить высохнуть. Готовые кубики нужно класть в унитаз и оставлять на ночь.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила о последствиях сливания супа в унитаз. По ее словам, это может привести к повреждению сантехники.

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      Александра Качан
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