Очевидцы сообщили о взрыве в российском городе

Жители Екатеринбурга сообщили о взрыве рядом с ЖК «Янтарная долина»

Жители Екатеринбурга сообщили о звуке взрыва рядом с ЖК «Янтарная долина» на улице Крауля. Об этом сообщает Е1.ru.

«В 06:05 был слышен взрыв, примерно в 06:15 приехали спецслужбы: Росгвардия и пожарные. По стройке бегали люди в черных масках», — рассказал очевидец.

Как уточнила антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram-канале, близ гаражного кооператива произошел «хлопок». Один человек, предварительно, пострадал, три автомобиля оказались повреждены.

«В настоящее время угроза нейтрализована», — отчитались в комиссии, добавив, что специалисты обеспечивают меры безопасности в районе, где произошло ЧП.

Ранее в дагестанском Кизилюрте произошел взрыв газа в жилом доме. Пострадал один человек, его доставили в больницу. Квартира полностью сгорела.