Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 11 сентября 2024Россия

Очевидцы сообщили о взрыве в российском городе

Жители Екатеринбурга сообщили о взрыве рядом с ЖК «Янтарная долина»

Фото: Katelyn Greer / Unsplash

Жители Екатеринбурга сообщили о звуке взрыва рядом с ЖК «Янтарная долина» на улице Крауля. Об этом сообщает Е1.ru.

«В 06:05 был слышен взрыв, примерно в 06:15 приехали спецслужбы: Росгвардия и пожарные. По стройке бегали люди в черных масках», — рассказал очевидец.

Как уточнила антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram-канале, близ гаражного кооператива произошел «хлопок». Один человек, предварительно, пострадал, три автомобиля оказались повреждены.

«В настоящее время угроза нейтрализована», — отчитались в комиссии, добавив, что специалисты обеспечивают меры безопасности в районе, где произошло ЧП.

Ранее в дагестанском Кизилюрте произошел взрыв газа в жилом доме. Пострадал один человек, его доставили в больницу. Квартира полностью сгорела.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые данные о контрнаступлении России в Курской области

      Власти Латвии обязали вывезти из страны машины с белорусскими номерами

      Жилой дом частично обрушился в столице российского региона

      Двигатель самолета со 173 пассажирами на борту загорелся в воздухе и попал на видео

      Трамп обвинил Байдена в связях с Россией и Украиной

      Названа дата первых выплат из остатков материнского капитала

      США могут разрешить ВСУ бить вглубь России в ближайшие недели. Почему для Киева важно получить одобрение Вашингтона?

      На Украине подтвердили удар «Искандера» по построению ВСУ в Сумской области

      Российский боец рассказал о пропавшей надежде выжить в боях с ВСУ под Курском

      Штаб Харрис призвал Трампа провести новые дебаты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше