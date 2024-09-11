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09:43, 11 сентября 2024Ценности

Орландо Блум засмотрелся на ягодицы Ким Кардашьян при Кэти Перри

Орландо Блум посмотрел на ягодицы Ким Кардашьян при Кэти Перри на светском ужине

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Британский актер Орландо Блум засмотрелся на ягодицы предпринимательницы Ким Кардашьян в присутствии своей возлюбленной, певицы Кэти Перри. Соответствующий снимок приводит Daily Mail.

Знаменитости посетили светский ужин Caring for Women фонда Kering в Нью-Йорке. Для данного мероприятия Блум надел классический костюм и белую рубашку. Кардашьян предстала перед публикой в белом обтягивающем платье. В то же время Перри позировала в расшитом пайетками наряде.

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На размещенном фото видно, что 47-летний актер «Властелина колец» обратил внимание на формы предпринимательницы, обнимая при этом за талию свою избранницу.

Ранее в сентябре Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме. По словам артиста, ему удалось сбросить 52 фунта (23 килограмма). При этом он отметил, что в начале похудения его вес составлял 185 фунтов (84 килограмма).

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      Екатерина Ештокина
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