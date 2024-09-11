Орландо Блум засмотрелся на ягодицы Ким Кардашьян при Кэти Перри

Орландо Блум посмотрел на ягодицы Ким Кардашьян при Кэти Перри на светском ужине

Британский актер Орландо Блум засмотрелся на ягодицы предпринимательницы Ким Кардашьян в присутствии своей возлюбленной, певицы Кэти Перри. Соответствующий снимок приводит Daily Mail.

Знаменитости посетили светский ужин Caring for Women фонда Kering в Нью-Йорке. Для данного мероприятия Блум надел классический костюм и белую рубашку. Кардашьян предстала перед публикой в белом обтягивающем платье. В то же время Перри позировала в расшитом пайетками наряде.

На размещенном фото видно, что 47-летний актер «Властелина колец» обратил внимание на формы предпринимательницы, обнимая при этом за талию свою избранницу.

Ранее в сентябре Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме. По словам артиста, ему удалось сбросить 52 фунта (23 килограмма). При этом он отметил, что в начале похудения его вес составлял 185 фунтов (84 килограмма).