Орландо Блум засмотрелся на ягодицы Ким Кардашьян при Кэти Перри

Британский актер Орландо Блум засмотрелся на ягодицы предпринимательницы Ким Кардашьян в присутствии своей возлюбленной, певицы Кэти Перри. Соответствующий снимок приводит Daily Mail.
Знаменитости посетили светский ужин Caring for Women фонда Kering в Нью-Йорке. Для данного мероприятия Блум надел классический костюм и белую рубашку. Кардашьян предстала перед публикой в белом обтягивающем платье. В то же время Перри позировала в расшитом пайетками наряде.
На размещенном фото видно, что 47-летний актер «Властелина колец» обратил внимание на формы предпринимательницы, обнимая при этом за талию свою избранницу.
Ранее в сентябре Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме. По словам артиста, ему удалось сбросить 52 фунта (23 килограмма). При этом он отметил, что в начале похудения его вес составлял 185 фунтов (84 килограмма).