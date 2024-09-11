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18:42, 11 сентября 2024Бывший СССР

Пашинян допустил вывод российских пограничников с территории Армении

Пашинян: Армения решит вопрос о присутствии российских пограничников

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Присутствие российских пограничников в Армении является вопросом, который решает сама Армения. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Сегодня [Армения] решила, что они присутствуют, завтра может решить, что нет», — заявил глава кабмина. Пашинян указал на отсутствие пункта в мирном соглашении между Ереваном и Баку об обязательном присутствии пограничной службы ФСБ России на территории Армении.

Речь идет о том, кто будет обеспечивать безопасность проезда в приграничных с Азербайджаном районах Армении. По результатам мирного соглашения об окончании Карабахского конфликта 2020 года, этим занимаются пограничные службы ФСБ России.

Ранее Никол Пашинян заявил об отсутствии территориальных претензии к Азербайджану в конституции Армении.

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      Сергей Болиев
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