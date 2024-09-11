Пашинян рассказал о предложенном Азербайджану мирном договоре

Пашинян: Армения предлагает Азербайджану мирный договор из 16 статей

Ереван предлагает Баку мирный договор, который будет включать в себя 16 статей. О предложенном Азербайджану соглашении рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы предлагаем подписать мирный договор из 16 статей, по всем из них у нас есть согласованное содержание», — сказал он.

Армения передала Азербайджану проект мирного договора 9 сентября. По словам главы МИД республики Арарата Мирзояна, это соглашение — реальный шанс двух стран на заключение мирного договора.

Впоследствии пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Баку считает неприемлемым предложение Еревана подписать проект мирного соглашения, исключив из него несогласованные положения. По его словам, призывая подписать подобное мирное соглашение, Армения пытается оставить существующие проблемы на следующий этап.