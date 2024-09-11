Пассажир самолета напал на запретившего посещать туалет бортпроводника

Пассажир Asiana Airlines напал на запретившего посещать туалет бортпроводника

Пассажир самолета авиакомпании Asiana Airlines напал на бортпроводника, запретившего его приятелю посетить туалет во время взлета. Об этом сообщает KoreaTimes.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Сеула, Южная Корея, в Лос-Анджелес, США, 5 сентября. Когда лайнер уже приготовился к взлету, один из пассажиров решил воспользоваться туалетом. Член экипажа попытался воспрепятствовать этому и столкнулся с агрессией со стороны нарушавшего порядок путешественника и его друга.

Несмотря на случившееся, пилоты решили продолжить взлет. Получил ли бортпроводник травмы, не сообщается. Однако известно, что после посадки в городе назначения нападавшие не были задержаны.

Ранее неизвестный напал на бортпроводницу Air India ночью во время ее сна в отеле Radisson в Лондоне недалеко от аэропорта Хитроу. Девушка пыталась выбежать из комнаты, но мужчина не давал ей добраться до двери.