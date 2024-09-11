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12:56, 11 сентября 2024Мир

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Анкару и его ближайших контактах с Эрдоганом

Пресс-секретарь Кремля Песков: визит Путина в Турцию ожидают обе стороны

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию ожидают в обеих столицах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле выразили надежду, что визит состоится сразу по завершении его подготовки, которая, как отметил Песков, ведется давно.

Пресс-секретарь также рассказал, что российская сторона рассчитывает на контакты Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани.

Ранее Эрдоган заявил о желании вести диалог с Путиным, несмотря на все имеющиеся разногласия. Анкара не ведет «политику, погрязшую в предрассудках, а подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений», подчеркнул Эрдоган.

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      Виктория Кондратьева
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