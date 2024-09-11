Петербуржцев предупредили о новых температурных рекордах

Синоптик Колесов: в Санкт-Петербурге ожидается новая волна потепления

В Санкт-Петербурге ожидается новая волна потепления — к концу недели температуры воздуха могут достигать рекордных значений. Об этом предупредил жителей города синоптик Александр Колесов, передает «Мойка 78».

«С пятницы снова очень теплый период с дневными температурами плюс 25-26 градусов Цельсия, и рекорды еще будут. Но сегодня, 11 сентября, когда наш регион прикрыло облаками, и днем немного похолодает, температура решила сопротивляться и преподнесла очередной сюрприз», — рассказал метеоролог.

Колесов отметил, что ночь на 11 сентября оказалась самой теплой в Петербурге за всю историю наблюдений. Столбики термометров не опускались ниже 17,5 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году — тогда ночные температуры достигали 17 градусов Цельсия.

Ранее жителям Москвы пообещали августовскую погоду в выходные, 14 и 15 сентября. Однако с понедельника тепло начнет покидать столичный регион, спрогнозировали синоптики.