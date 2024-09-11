Полицейские нашли на дачном участке россиянина пять теплиц с коноплей

Под Красноярском полицейские нашли на дачном участке мужчины теплицы с коноплей

В Красноярском крае полицейские нашли пять теплиц с коноплей на дачном участке местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, правоохранители задержали 42-летнего безработного мужчину. С его участка в Дивногорске изъяли 44 куста конопли весом более 25 килограммов. Он тщательно ухаживал за посадками, пропалывал их и поливал. Задержанный заявил, что выращивал каннабис для личного употребления. На чердаке его дома полицейские нашли полкилограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») и части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Калининграде полицейские обнаружили наркотики в посылке с электрогенератором.