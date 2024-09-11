Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:25, 11 сентября 2024Силовые структуры

Полицейские нашли на дачном участке россиянина пять теплиц с коноплей

Под Красноярском полицейские нашли на дачном участке мужчины теплицы с коноплей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае полицейские нашли пять теплиц с коноплей на дачном участке местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, правоохранители задержали 42-летнего безработного мужчину. С его участка в Дивногорске изъяли 44 куста конопли весом более 25 килограммов. Он тщательно ухаживал за посадками, пропалывал их и поливал. Задержанный заявил, что выращивал каннабис для личного употребления. На чердаке его дома полицейские нашли полкилограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») и части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Калининграде полицейские обнаружили наркотики в посылке с электрогенератором.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал виновных в отказе Монголии арестовать Путина

      В России проверят обоснованность оптовых цен на хлеб

      Питавшийся семь раз в день бодибилдер умер в 36 лет

      Во Франции судят Авиньонского Монстра. Он 10 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее

      Врач раскрыла причины синдрома «мертвых ягодиц»

      Россиянин провел в каяке 118 дней

      В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод

      Гигантские самородки обнаружили на карьере в России

      Эмили Ратаковски вышла в свет в расстегнутой рубашке без бюстгальтера

      Звезда «Дома-2» не смогла переехать в новый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше