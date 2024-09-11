Попавших под санкции не станут обслуживать в одном из банков Казахстана

Frank RG: Halyk Bank может отказать в обслуживании тем, кто попал под санкции

Один из крупнейших банков Казахстана Halyk Bank решил изменить условия обслуживания клиентов. Об этом сообщило Frank RG.

Отныне эта кредитная организация может прекратить обслуживать того клиента, против которого были введены санкции. Причем речь идет о рестрикциях как со стороны какого-либо государства, так и со стороны международной организации. Кроме того, услугами этого банка не сможет воспользоваться человек, заподозренный «в нарушении международных санкций».

В апреле 2024 года стало известно, что этот банк прекратил обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Казахстанский ЦБ, комментируя эту ситуацию, заверил, что не давал на этот счет никаких указаний.

В конце августа стало известно, что еще одна кредитная организация этой республики — Ситибанк — призвала клиентов закрыть рублевые счета до 24 сентября.