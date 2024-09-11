Последствия взрыва у здания Росгвардии попали на видео

Взрыв устройства с таймером прогремел в Екатеринбурге рядом с зданием Росгвардии

Взрыв в российском городе произошел из-за устройства с таймером

Начало событий в новости Взрыв в российском городе произошел из-за устройства с таймером

В Екатеринбурге устройство с таймером сработало возле гаражей рядом со зданием отделения Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с последствиями ЧП.

На кадрах виден асфальт со следами крови и осколками.

Антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила, что в результате ЧП пострадал один человек, повреждения получили три машины. Пострадавшего госпитализировали.

Предположительно, диверсанты заложили устройство, которое взорвалось по таймеру около гаражного кооператива рядом с жилым комплексом «Янтарная долина» на улице Крауля недалеко от воинской части. На месте работают правоохранители, начат поиск подозреваемых.