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09:09, 11 сентября 2024Силовые структуры

Взрыв в российском городе произошел из-за устройства с таймером

Взрыв в Екатеринбурге произошел из-за устройства с таймером

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге произошел взрыв из-за срабатывания некоего механизма. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, взрыв прогремел в Верх-Исетском районе. Предположительно, диверсанты заложили устройство, которое взорвалось по таймеру. На место уже выехали правоохранители. Подозреваемых разыскивают.

Отмечается, что хлопок прозвучал около гаражного кооператива рядом с ЖК «Янтарная долина» на улице Крауля недалеко от воинской части. В результате был ранен один человек и пострадали три машины.

В настоящее время угроза нейтрализована. Специалисты обеспечивают меры безопасности в районе, где произошло ЧП.

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      Екатерина Кашурникова
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