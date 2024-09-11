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11:59, 11 сентября 2024Мир

Посольство России в США назвало фундамент для понимания между Москвой и Вашингтоном

Посольство РФ: уважение к общей истории — фундамент для понимания с Вашингтоном

Фото: Tom Brenner / Reuters

Уважение к общей истории — это фундамент для понимания между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в комментарии посольства России в США по случаю 212-й годовщины основания бывшего русского поселения и крепости Форт-Росс в штате Калифорния.

Российское представительство назвало поселение и крепость символом значительного вклада российской стороны в освоение Америки и «примером гармоничного сосуществования различных культур, верований и традиций».

«Убеждены, что уважение к памяти об общих страницах истории России и США — фундамент, без которого сложно выстраивать атмосферу доверия и взаимопонимания», — сказано в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США наращивают военное присутствие у границ РФ. Глава государства отметил, что Вашингтон объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю. Однако, подчеркнул он, таким образом американская сторона провоцирует гонку вооружений, пренебрегая безопасностью союзников.

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      Виктория Кондратьева
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