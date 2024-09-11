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16:06, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Поведение ведущей «Би-би-си» встревожило зрителей

Кадр: ВВС

Поведение ведущей новостной программы на канале «Би-би-си» Анниты Маквей, которая не заметила начала прямого эфира, встревожило зрителей. Фрагмент передачи доступен в соцсети X (бывшая Twitter).

Ведущая появилась в кадре после заставки новостей, однако не начала вести программу, а продолжила смотреть в телефон и разговаривать со съемочной группой больше минуты. Позднее Маквей начала программу, представив сюжет об Афганистане.

«Когда Аннита начала проверять свой телефон, я запаниковал», «Проверяет список покупок», «Слышал, что телевизионщики любят говорить, что не смотрят телевизор (что странно). Однако если вы ведете прямой эфир, вам, я думаю, стоит его смотреть», «В последнее время на "Би-би-си" стало больше технических ошибок», — написали пользователи в комментариях к фрагменту эфира.

Ранее ведущий прогноза погоды Джерри Мерфи не справился с оборудованием в студии и рассмешил пользователей сети. В комментариях призвали телевидение отказаться от устаревших технических средств.

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      Мария Большакова
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