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14:21, 11 сентября 2024Экономика

Ряд регионов России предупредили о риске пожаров

Синоптик Вильфанд: в европейской части России остается высокий риск пожаров

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Опасность лесных пожаров сохраняется в ряде российских регионов. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, дефицит осадков и погода, остающаяся по-летнему жаркой, создают значительную угрозу возгораний в европейской части страны. Четвертый и пятый классы пожароопасности фиксируются в Северо-Западном, Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах, предупреждает Вильфанд.

В то же время на территории азиатской части России риска воспламенения нет. «На азиатской части страны, начиная от Урала, нет территории, где был пятый класс пожарной опасности. Даже четвертый класс редко можно встретить — только в Якутии на северо-востоке, на юге Хабаровского края совсем небольшие участки», — отметил метеоролог.

Ранее американские ученые раскрыли влияние природных пожаров на климат Земли. Выяснилось, что сажа от крупных лесных пожаров может задерживать солнечный свет, из-за этого погода становится теплее и суше.

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      Виктория Клабукова
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