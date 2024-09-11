Предсказан скачок цен на один драгоценный металл

Золотодобытчик Востоков: золото дорожает, так как все ждут снижения ставки ФРС

Одна из причин роста мировых цен на золото — это ожидания по поводу снижения ставки ФРС США. Об этом заявил генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Алексей Востоков. Его цитирует РИА Новости.

Востоков добавил, что этот драгоценный металл дорожает из-за геополитических рисков, а также повышенного спроса со стороны центральных банков ряда государств, группы американских фэмили-офисов и азиатских инвесторов, которые вкладываются в золото в условиях роста инфляционных ожиданий.

«Аналитики говорят, что запас для повышения цены на золото все еще есть до конца года», — подчеркнул Востоков.

Ранее сообщалось, что 11 сентября 2024 года цена тройской унции золота колеблется в районе 2550 долларов.

До этого, 29 августа, цена золота на Мосбирже побила очередной рекорд, добравшись до отметки в 7,37 тысячи рублей за один грамм. На тот момент данный драгоценный металл дорожал уже третью неделю подряд.

По мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, рост цен на золото объясняется нестабильностью в мировой экономике. Как следствие, инвесторы уходят из привычных спекулятивных сбережений в более надежные. К таковым относится и золото.