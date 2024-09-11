Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:44, 11 сентября 2024Экономика

Предсказан скачок цен на один драгоценный металл

Золотодобытчик Востоков: золото дорожает, так как все ждут снижения ставки ФРС

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Одна из причин роста мировых цен на золото — это ожидания по поводу снижения ставки ФРС США. Об этом заявил генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Алексей Востоков. Его цитирует РИА Новости.

Востоков добавил, что этот драгоценный металл дорожает из-за геополитических рисков, а также повышенного спроса со стороны центральных банков ряда государств, группы американских фэмили-офисов и азиатских инвесторов, которые вкладываются в золото в условиях роста инфляционных ожиданий.

«Аналитики говорят, что запас для повышения цены на золото все еще есть до конца года», — подчеркнул Востоков.

Ранее сообщалось, что 11 сентября 2024 года цена тройской унции золота колеблется в районе 2550 долларов.

До этого, 29 августа, цена золота на Мосбирже побила очередной рекорд, добравшись до отметки в 7,37 тысячи рублей за один грамм. На тот момент данный драгоценный металл дорожал уже третью неделю подряд.

По мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, рост цен на золото объясняется нестабильностью в мировой экономике. Как следствие, инвесторы уходят из привычных спекулятивных сбережений в более надежные. К таковым относится и золото.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

      Гарик Мартиросян рассказал о встрече с Масляковым

      В России объяснили острую нехватку таксистов

      Трампа сравнили с щенком на дебатах с Харрис

      Наряд Кэти Холмс раскритиковали в сети словами «вытаскивает бутылки из мусора»

      Стало известно о состоянии поджегших в российском аэропорту вертолет детях

      МИД России пригрозил Западу уничтожением новых поставок ATACMS

      В Раде упрекнули генералов ВСУ за родственников с гражданством России

      Российская прокуратура решила проверить обстоятельства поджога вертолета детьми

      Песков прокомментировал информацию о прилете БПЛА в Мурманскую область из Норвегии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше