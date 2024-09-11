Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:55, 11 сентября 2024Экономика

Прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую виллу

Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике

Кадр: Рыболов Копатель / YouTube

Военная прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике. Как сообщает РБК, речь идет о вилле Порр в Приморске Калининградской области.

В исковом заявлении сделку о передаче Калининградской области этой усадьбы просят признать недействительной. До этого участок площадью 3,5 гектара долгое время принадлежал военному ведомству. Минобороны просят принять виллу обратно в собственность. Иные детали дела не раскрываются.

Участок, ставший предметом спора, располагается на территории парка «Приморский»: между железной дорогой и трассой в сторону Балтийска. Виллу Порр построили в 1905 году. По проекту, там были обустроены 13 комнат, подвал и мансарда. Внутри сохранились лестницы и лепнина на потолках. Здание использовалось под нужды Минобороны: там был госпиталь для больных туберкулезом. С 2011 года вилла пустует.

В конце мая городской суд Геленджика по иску Генпрокуратуры РФ арестовал один из старейших санаториев города «Лазуревый берег». Пансионат работал с 1956 года, специализировался на семейном и детском отдыхе и в год принимал около четырех тысяч детей. Санаторий занимает территорию площадью 15,9 гектара, общая площадь построек — 14,9 тысячи квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о полете украинского дрона в российской Арктике со стороны страны НАТО

      Назван способ защититься от деменции

      Женщина обручилась с пожизненно осужденным и рассказала о совместной жизни

      Один из видов российского экспорта упал больше чем на треть

      Азербайджан обвинил Армению в обстреле

      В России оценили риски остаться без зерна из-за непогоды

      В России пригрозили ответом на удары ВСУ западным оружием вглубь страны

      Маск заявил о фактическом управлении США Камалой Харрис

      Украина определилась со страной-модератором мирных переговоров с Россией

      В Москве мужчина обстрелял бар из автомата АК-47

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше