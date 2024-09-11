Прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую виллу

Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике

Военная прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике. Как сообщает РБК, речь идет о вилле Порр в Приморске Калининградской области.

В исковом заявлении сделку о передаче Калининградской области этой усадьбы просят признать недействительной. До этого участок площадью 3,5 гектара долгое время принадлежал военному ведомству. Минобороны просят принять виллу обратно в собственность. Иные детали дела не раскрываются.

Участок, ставший предметом спора, располагается на территории парка «Приморский»: между железной дорогой и трассой в сторону Балтийска. Виллу Порр построили в 1905 году. По проекту, там были обустроены 13 комнат, подвал и мансарда. Внутри сохранились лестницы и лепнина на потолках. Здание использовалось под нужды Минобороны: там был госпиталь для больных туберкулезом. С 2011 года вилла пустует.

В конце мая городской суд Геленджика по иску Генпрокуратуры РФ арестовал один из старейших санаториев города «Лазуревый берег». Пансионат работал с 1956 года, специализировался на семейном и детском отдыхе и в год принимал около четырех тысяч детей. Санаторий занимает территорию площадью 15,9 гектара, общая площадь построек — 14,9 тысячи квадратных метров.