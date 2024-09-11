Росинфомониторингу разрешили запрашивать сведения о жилье втайне от владельцев

Проверять законность сделок с жильем в России собрались по-новому — правительственная комиссия по законопроектной деятельности разрешила Росинфомониторингу запрашивать сведения о недвижимости втайне от ее владельцев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Сейчас собственник может запросить информацию о лицах, которые получали из Единого госреестра недвижимости сведения о принадлежащем ему объекте. Скрыты будут только запросы правоохранительных органов — это прописано в законе «Об оперативно-розыскной деятельности».

Авторы инициативы предлагают сделать конфиденциальными и проверки Росинфомониторинга — так будет проще выявлять незаконные сделки, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Бывший следователь по особо важным делам Александр Бурчук отметил, что сложнее всего при хищении или иных преступлениях с недвижимостью организовать возмещение причиненного ущерба или вернуть имущество. Адвокат отметил, что коррупционные связи в регистрирующих органах, сервисы подписки на изменения в регистрационном деле недвижимого имущества уведомляют владельца о получении запросов, касающихся объекта недвижимости, и могут послужить сигналом для его отчуждения или перерегистрации на «добросовестного покупателя» либо реально неосведомленного третьего лица.

Защитить сделки от мошенников поможет также запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. Заявление о невозможности совершения операций с жильем без присутствия владельца россияне могут бесплатно подать через МФЦ или «Госуслуги».