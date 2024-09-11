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09:17, 11 сентября 2024Экономика

Проверять законность сделок с жильем в России собрались по-новому

Росинфомониторингу разрешили запрашивать сведения о жилье втайне от владельцев

Фото: Scott Graham / Unsplash

Проверять законность сделок с жильем в России собрались по-новому — правительственная комиссия по законопроектной деятельности разрешила Росинфомониторингу запрашивать сведения о недвижимости втайне от ее владельцев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Сейчас собственник может запросить информацию о лицах, которые получали из Единого госреестра недвижимости сведения о принадлежащем ему объекте. Скрыты будут только запросы правоохранительных органов — это прописано в законе «Об оперативно-розыскной деятельности».

Авторы инициативы предлагают сделать конфиденциальными и проверки Росинфомониторинга — так будет проще выявлять незаконные сделки, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Бывший следователь по особо важным делам Александр Бурчук отметил, что сложнее всего при хищении или иных преступлениях с недвижимостью организовать возмещение причиненного ущерба или вернуть имущество. Адвокат отметил, что коррупционные связи в регистрирующих органах, сервисы подписки на изменения в регистрационном деле недвижимого имущества уведомляют владельца о получении запросов, касающихся объекта недвижимости, и могут послужить сигналом для его отчуждения или перерегистрации на «добросовестного покупателя» либо реально неосведомленного третьего лица.

Защитить сделки от мошенников поможет также запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. Заявление о невозможности совершения операций с жильем без присутствия владельца россияне могут бесплатно подать через МФЦ или «Госуслуги».

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      Нина Ташевская
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