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04:11, 11 сентября 2024Бывший СССР

Раскрыто отношение ВСУ к тяжелораненым бойцам в Курской области

РИА Новости: ВСУ в Курской области бросают тяжелораненых бойцов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области бросают тяжелораненых бойцов. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на командира российского силового подразделения.

Агентство публикует кадры, на которых запечатлен раненый украинский военный, лежащий на матрасе с перевязанной головой. На полу рядом с ним разбросаны шприцы и ампулы.

Ранее украинский мобилизованный рассказал о предательстве сослуживцев. Он поделился, что они бросили его одного под Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР), после чего мужчина решил сдаться в плен. По словам бойца, изначально на позиции было шесть солдат.

Другой солдат ВСУ, попавший в плен, сообщил, что командование бросило его подразделение на поле боя. Он рассказал, что рядовых высадили в лесопосадке напротив пулеметного расчета, а командиры сразу сбежали.

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      Марина Совина
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