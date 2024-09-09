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06:09, 9 сентября 2024Бывший СССР

«Отвезли, бросили меня и все». Украинский мобилизованный рассказал о предательстве в ВСУ. Что с ним произошло?

ВСУ бросили мобилизованного в 58 лет бойца под Сергеевкой в ДНР

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

58-летний Вячеслав Аржаков, мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о предательстве сослуживцев, которые бросили его одного под Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР).

Оставшись в одиночестве, мужчина решил сдаться в плен.

Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все… Возле Сергеевки

Вячеслав Аржаковпленный боец ВСУ

По его словам, изначально на позиции было шесть солдат, однако четыре сослуживца сбежали. На месте остался Аржаков и еще один военный, у которого была рация. Позже он также скрылся в неизвестном направлении.

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Другой украинский военнопленный жаловался на командование

Другой пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник пожаловался, что командование ВСУ бросило мобилизованных на произвол судьбы.

По его словам, командование говорило, что им нужно просто стоять в обороне на позиции. При этом, когда военные сообщали по рации, что у них нет еды и воды, от них требовали «подождать и крепиться, сидеть, терпеть и копать дальше окопы».

Вскоре по их позициям начала бить российская артиллерия, уничтожившая двух его сослуживцев. Стадник спрятался в одном из находившихся рядом домов и, когда Российская армия окружила здание, сдался в плен.

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ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

В начале сентября пленный командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, как ВСУ забыли в селе Коренево Курской области целое подразделение своих бойцов.

Его взводу приказали занять лесополосу, однако она оказалась уже занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Тогда их отвезли на бронемашине ротировать бойцов в Коренево.

Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать

Антон Фурдоленкопленный боец ВСУ

На третий день в село вошли российские подразделения и окружили украинский взвод. В результате бойцы ВСУ сдались в плен.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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