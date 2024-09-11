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17:14, 11 сентября 2024Мир

Россия и Китай пообещали ответить на размещение запрещенных комплексов в Японии

Захарова: РФ и КНР ответят на размещение США ракетных комплексов Typhon в Японии

Фото: US Army / Wikimedia

Россия и Китай ответят на размещение США в Японии наземных ракетных комплексов Typhon, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Понятно, что на появление дополнительных и весьма существенных ракетных угроз и Россия, и Китай будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости», — сказала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что КНР не допустит ослабления национальной безопасности и обороноспособности.

Ранее министр армии США Кристин Уормут заявила, что США разместят в Японии комплексы Typhon. В ходе недавнего визита в Японию на встрече с министром обороны страны Минору Кихара она обсудила перспективы задействования новых американских многосферных оперативных групп (MDTF) в учениях на японской территории.

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      Семен Александров
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