Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 12 по 14 сентября

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 12 по 14 сентября местами на Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона оставаться в укрытии в случае ухудшения погоды и внимательно наблюдать за окружающей обстановкой.

Ранее турист сорвался со скалы под Геленджиком и получил тяжелые травмы. Инцидент произошел в Архипо-Осиповке.