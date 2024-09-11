Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:27, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиян призвали включить один продукт в свой рацион

Врач Елена Малышева посоветовала россиянам включить печень трески в рацион

Фото: sweet marshmallow / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале включить в рацион один продукт. Выпуск с советом специалиста доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что в меню следует включить печень трески, так как она богата витамином D — в 100 граммах продукта содержится пять суточных норм необходимого элемента. «Для чего нам нужен витамин D? Витамин D — жирорастворимый витамин, без которого жизнь не очень-то и возможна», — заявил Гандельман.

Он подчеркнул, что витамин необходим для здорового функционирования нервной системы, нормальной работы кишечника и выработки тестостерона. Кроме того, подчеркнули специалисты, с помощью витамина D формируется сильный иммунитет. Так, по словам Гандельмана, элемент способен защитить от развития рака.

Малышева добавила, что жителям России необходимо употреблять продукты, богатые витамином D, так как получать его от солнца получается не всегда из-за маленького количества солнечных дней.

Ранее Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, полезных для зрения. В их число вошла печень трески, красная рыба и сельдь.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В российской Арктике сбили три боевых дрона. Перед атакой в небе были замечены самолеты-разведчики НАТО

      В России назвали условие для успеха переговоров с Украиной

      В России призвали возродить всеобщий призыв в армию

      В российском регионе обнаружили необычный гриб

      В Минфине заговорили о снижении ипотечных ставок

      США объявили о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов

      Медсестру застыдили за наряд для похода в магазин после тренировки

      Главного муфтия Таджикистана ранили в мечети

      Россиянин откусил часть уха студенту из-за татуировки

      Депутат Рады призвал украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше