Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 11 сентября 2024Экономика

Россияне устремились за город

Спрос на загородные дома в России вырос на 25 %

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За год спрос на загородные дома в России вырос на четверть. О том, что граждане устремились жить за городом, «Ленте.ру» рассказали эксперты девелоперской компании «Мармакс».

Интерес россиян к покупке готовых объектом за городом и строительству собственных домов вырос на 25 процентов. Наибольшее число заявок поступило в период с апреля по июль. Эксперты считают, что в ближайшее время активный интерес к загородному жилью сохранится. Такой формат выгоден для покупателей. К примеру, дом площадью 120 «квадратов» обойдется в цену трехкомнатной квартиры. При этом у загородного жилья есть ряд преимуществ, в том числе благоприятная экология и собственное парковочное место.

Чаще всего россияне выбирают дома из кирпича, отличающиеся надежностью. Популярностью также пользуются каркасные дома, которые не требуют длительной сборки и привлекают низким бюджетом.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, почему не хочет переезжать с загородный дом. По ее словам, в таком случае детям будет тяжелее добираться до школы и секций, которые находятся в городе.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      Названо опасное ограничение оставившей воронку в Тульской области ракеты ВСУ

      В ВСУ увеличилось число случаев самовольного оставления части

      Трамп заявил о нежелании проводить новые дебаты с Харрис

      Бывшего депутата Госдумы Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии

      Шура объяснил нежелание заводить детей

      Захарова заявила о приближении Молдавии к катастрофе

      Предсказано закрытие ряда европейских заводов

      Нарколог развеяла миф о безопасной дозе алкоголя

      Россияне устремились за город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше