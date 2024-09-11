Россияне устремились за город

Спрос на загородные дома в России вырос на 25 %

За год спрос на загородные дома в России вырос на четверть. О том, что граждане устремились жить за городом, «Ленте.ру» рассказали эксперты девелоперской компании «Мармакс».

Интерес россиян к покупке готовых объектом за городом и строительству собственных домов вырос на 25 процентов. Наибольшее число заявок поступило в период с апреля по июль. Эксперты считают, что в ближайшее время активный интерес к загородному жилью сохранится. Такой формат выгоден для покупателей. К примеру, дом площадью 120 «квадратов» обойдется в цену трехкомнатной квартиры. При этом у загородного жилья есть ряд преимуществ, в том числе благоприятная экология и собственное парковочное место.

Чаще всего россияне выбирают дома из кирпича, отличающиеся надежностью. Популярностью также пользуются каркасные дома, которые не требуют длительной сборки и привлекают низким бюджетом.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, почему не хочет переезжать с загородный дом. По ее словам, в таком случае детям будет тяжелее добираться до школы и секций, которые находятся в городе.