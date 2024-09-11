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19:15, 11 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин проверил реакцию силовиков на сообщение о бомбе и оказался в участке

В Новосибирске россиянина задержали за муляж бомбы в торговом центре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске сотрудники силовых ведомств задержали 20-летнего россиянина, решившего проверить реакцию экстренных служб на сообщение об опасности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, молодой человек сообщил о похожем на взрывное устройство предмете в одном из торговых центров города. На место немедленно выехали полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ. Похожий на взрывчатку предмет оказался муляжом. Молодого человека задержали и доставили в участок, там он объяснил случившееся желанием провести эксперимент.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотрудникам полиции о готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга и был пойман.

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      Владимир Седов
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