Российского бизнесмена задержали по делу о хищении семи миллионов у Минобороны

Бизнесмена Григоряна задержали по делу о хищении миллионов у Минобороны

В Краснодаре задержали бизнесмена по делу о хищении семи миллионов рублей у Минобороны. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь о Сурене Григоряне, дело касается реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа. По месту работы и проживания подозреваемого прошли обыски. Решается вопрос об аресте имущества подозреваемого.

8 сентября сообщалось, что бывшего российского военного Сергея Бородина отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны.