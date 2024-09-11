Российскую школьницу стали шантажировать после записи откровенного ролика в интернете

В Петербурге школьницу стали шантажировать после записи ролика в интернете

В Санкт-Петербурге 11-летнюю школьницу стали шантажировать после записи ролика в интернете. Кадры увидели в школе, пишет «Фонтанка».

По данным издания, российская школьница познакомилась в интернете с незнакомцем, тот якобы убедил девочку отправить ему откровенное видео, и она это сделала. За этим последовал шантаж. Не получив денег от ребенка, незнакомец разослал видео ее знакомым.

В частности, ролик дошел до завуча школы, утверждает издание. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что в мессенджере Telegram некто распространяет видеозаписи порнографического характера с участием 11-летней девочки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Дагестане школьники вымогали деньги у подростка за видео с его избиением. В итоге они стали фигурантами уголовного дела.