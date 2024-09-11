Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
2:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
5:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
97:69
Завершен
Бешикташ
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа B
Камилла Рахимова
Сегодня
22:00 (Мск)
Виктория Азаренко
Гвадалахара
Вероника Кудерметова
Сегодня
23:30 (Мск)
Мария-Камила Осорио-Серрано
Гвадалахара
Витязь
0:3
1-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:2
1-я четверть
live
Локомотив-Кубань
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа A
18:54, 11 сентября 2024Спорт

Советско-шведская чемпионка призналась в употреблении допинга ради ухода из спорта

Олимпийская чемпионка Энквист заявила, что принимала допинг ради ухода из спорта
Людмила Энгквист в центре

Людмила Энгквист в центре. Фото: Herbert Knosowski / AP

Шведская спортсменка русского происхождения Людмила Энквист призналась в употреблении допинга ради ухода из спорта. Отрывок из мемуаров спортсменки приводит РИА Новости.

Энквист заявила, что ненавидела бобслей, в который перешла из легкой атлетики, однако не могла сказать тренерам о желании прекратить карьеру. «Мне хотелось, чтобы меня поймали, чтобы покончить с этим безумием и избавиться от страха. Никто не мог меня остановить, даже я сама», — рассказала 60-летняя экс-спортсменка.

Энквист родилась в СССР и носила фамилию Нарожиленко. Она является чемпионкой Олимпийских игр 1994 года в беге на 100 метров с барьерами в составе сборной Швеции.

В 2000 году Энквист занялась бобслеем и, выступая за команду Швеции, заняла пятое место на чемпионате мира. Позже ее уличили в употреблении запрещенного препарата, и спортсменка завершила профессиональную карьеру.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В российской Арктике сбили три боевых дрона. Перед атакой в небе были замечены самолеты-разведчики НАТО

      В России назвали условие для успеха переговоров с Украиной

      В России призвали возродить всеобщий призыв в армию

      В российском регионе обнаружили необычный гриб

      В Минфине заговорили о снижении ипотечных ставок

      США объявили о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов

      Медсестру застыдили за наряд для похода в магазин после тренировки

      Главного муфтия Таджикистана ранили в мечети

      Россиянин откусил часть уха студенту из-за татуировки

      Депутат Рады призвал украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше