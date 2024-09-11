Советско-шведская чемпионка призналась в употреблении допинга ради ухода из спорта

Олимпийская чемпионка Энквист заявила, что принимала допинг ради ухода из спорта

Шведская спортсменка русского происхождения Людмила Энквист призналась в употреблении допинга ради ухода из спорта. Отрывок из мемуаров спортсменки приводит РИА Новости.

Энквист заявила, что ненавидела бобслей, в который перешла из легкой атлетики, однако не могла сказать тренерам о желании прекратить карьеру. «Мне хотелось, чтобы меня поймали, чтобы покончить с этим безумием и избавиться от страха. Никто не мог меня остановить, даже я сама», — рассказала 60-летняя экс-спортсменка.

Энквист родилась в СССР и носила фамилию Нарожиленко. Она является чемпионкой Олимпийских игр 1994 года в беге на 100 метров с барьерами в составе сборной Швеции.

В 2000 году Энквист занялась бобслеем и, выступая за команду Швеции, заняла пятое место на чемпионате мира. Позже ее уличили в употреблении запрещенного препарата, и спортсменка завершила профессиональную карьеру.