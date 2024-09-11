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22:55, 11 сентября 2024Мир

США захотели от Зеленского подробной стратегии ударов вглубь России

Bloomberg: США хотят от Зеленского подробного изложения стратегии ударов по РФ

США хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми планировали оказать давление на Зеленского и его команду, чтобы они изложили долгосрочный план на следующий год. Собеседники издания отметили, что это позволит понять, на что нацелен Киев.

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      Марина Совина
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