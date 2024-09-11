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13:46, 11 сентября 2024Россия

Стало известно о состоянии поджегших в российском аэропорту вертолет детях

Минздрав: поджегшие в аэропорту Ноябрьска вертолет Ми-8 дети получили ожоги

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Дети, которые сожгли вертолет в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), получили ожоги. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

«Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное», — сообщили в ведомстве, уточнив, что дети получили ожоги лица и рук.

Школьники сожгли вертолет Ми-8 в ночь на среду, 11 сентября. Двое подростков 13 и 14 лет проникли на площадку и облили вертолет горючей жидкостью. Ми-8 они подожгли с помощью сигарет. Сначала вертолет не загорелся, но затем один из школьников начал закуривать вторую сигарету — в этот момент произошел взрыв.

Впоследствии выяснилось, что дети смогли проникнуть в аэропорт через дыру в заборе. Они встретились в подъезде жилого дома, оттуда на такси приехали к аэропорту и попали на летное поле через лаз. Мать одного из мальчиков, предварительно, работает в аэропорту.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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