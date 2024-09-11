Трампа сравнили с щенком на дебатах с Харрис

Политолог Синельников-Оришак: Трамп был щенком на фоне Харрис

В ходе состоявшихся первых дебатов кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп был «щенком» на фоне его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, передает «Ридус».

«У нас любят упоминать, что Трамп, дескать, отличный бизнесмен. Но надо быть не бизнесменом, быть надо политиком. Вчера Трамп показал себя щенком», — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Харрис «как подала руку Трампу, так и взяла эти дебаты в свои руки, чего от нее никто не ожидал». Таким образом, он прокомментировал ее решение подойти к оппоненту и пожать руку перед раундом. Подобный жест стал первым в США с 2016 года.

Ранее политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Харрис получила преимущество в дебатах с Трампом, так как тот не смог предложить ничего нового. В частности, аналитик отметил, что Трамп несколько раз имел возможность взять инициативу в дебатах, однако не воспользовался этим. Расмуссена «не впечатлил» ни один из кандидатов, однако Харрис, по его словам, показала себя несколько лучше, чем многие ожидали.