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18:06, 11 сентября 2024Наука и техника

ИИ научился определять давление по голосу

IEEE Access: нейросеть смогла точно диагностировать гипертонию по голосу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Специалисты североамериканской компании Klick Labs создали модель искусственного интеллекта (ИИ), точно определяющую признаки гипертонии по голосу. Исследование опубликовано в журнале IEEE Access.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гипертония угрожает жизни каждого четвертого человека в мире. Ученые из лаборатории Klick Labs создали нейросеть, которая использует сотни вокальных биомаркеров для диагностирования высокого кровяного давления.

Специалисты отметили, что большинство биомаркеров, которые могут указывать на наличие гипертонии, нельзя распознать на слух. По словам представителя компании Яна Фоссата, нейросеть также научилась создавать прогностические модели на основе пола пациента.

В рамках эксперимента 245 пациентов в течение двух недель и до шести раз в день должны были записывать свой голос и отправлять в фирменное приложение. Оказалось, что созданная учеными модель способна диагностировать повышенное давление с точностью 84 процента у женщин и 77 процентов у мужчин.

«Голосовые технологии могут улучшить здравоохранение, сделав его более доступным и недорогим», — заметил научный сотрудник Klick Labs Джейси Кауфман. По его словам, кроме гипертонии нейросеть сможет диагностировать диабет и прочие заболевания.

В начале сентября американские специалисты спроектировали умный напальчник для сбора медицинских показателей. Энергию для работы устройство получает из человеческого пота.

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      Андрей Ставицкий
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