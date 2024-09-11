В России назвали условие для успеха переговоров с Украиной

Чепа: переговоры с Киевом могут быть успешны, если будут выполняться условия РФ

Переговоры России и Украины могут быть успешными, если будут выполняться условия Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Переговоры [Москвы и Киева] могут быть успешными, если будут выполняться те условия, которые мы оговаривали Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Относительно [президента Украины Владимира] Зеленского я вообще не уверен. Он нелегитимен сегодня, и его участие в переговорах вполне сомнительно. Я думаю, что все может скоро сильно измениться», — заявил Чепа.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что мирные переговоры Украины с Россией будут успешными только без участия в них США и украинского лидера Владимира Зеленского.

Уилкерсон заявил, что взаимодействие Киева с западными странами происходит через Зеленского. По его словам, если бы на Украине смогли определить легитимного лидера через настоящие выборы, это было бы «пощечиной» США и Британии.

