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19:58, 11 сентября 2024Россия

В России назвали условие для успеха переговоров с Украиной

Чепа: переговоры с Киевом могут быть успешны, если будут выполняться условия РФ

Фото: Максим Гучек / БелТА / РИА Новости

Переговоры России и Украины могут быть успешными, если будут выполняться условия Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Переговоры [Москвы и Киева] могут быть успешными, если будут выполняться те условия, которые мы оговаривали

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Относительно [президента Украины Владимира] Зеленского я вообще не уверен. Он нелегитимен сегодня, и его участие в переговорах вполне сомнительно. Я думаю, что все может скоро сильно измениться», — заявил Чепа.

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Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что мирные переговоры Украины с Россией будут успешными только без участия в них США и украинского лидера Владимира Зеленского.

Уилкерсон заявил, что взаимодействие Киева с западными странами происходит через Зеленского. По его словам, если бы на Украине смогли определить легитимного лидера через настоящие выборы, это было бы «пощечиной» США и Британии.

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