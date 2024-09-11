В Британии заявили об отсутствии официального разрешения на удары ВСУ вглубь РФ

inews: Запад не будет объявлять о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по РФ

США и Великобритания в случае выдачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешения на удары вглубь РФ не будут делать официальное объявление. Об этом сообщила британская газета inews со ссылкой на собственные источники.

По мнению авторов статьи, общественность узнает о таком разрешении после того, как «вдруг запылают небольшие военные объекты».

Вечером 11 сентября The Guardian узнал, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. При этом, несмотря на то, что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон в ближайшие дни не намерен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы на разрешение США ударов ВСУ вглубь России будет соответствующим. «Ответ будет соответствующим. Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — сказал официальный представитель Кремля.

