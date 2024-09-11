В Ираке нанесли удар по логистическому центру посольства США

Shafaq: по логистическому центру посольства США в аэропорту Багдада нанесли удар

По логистическому центру посольства США в Ираке нанесли удар. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq News.

«Во вторник источник в органах безопасности сообщил об ударе по логистическому центру посольства США, расположенному в международном аэропорту Багдада», — указано в сообщении.

Утверждается, что характер атаки на данный момент остается неизвестным — возможно, для нанесения удара использовались минометы или ракеты. Также отмечается, что еще один удар был нанесен по расположенной рядом с аэропортом штаб-квартире Агентства по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Пентагон в курсе слухов о возможном выводе войск из Ирака, однако на данный момент не может раскрыть какие-либо шаги. «Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент», — рассказал представитель Министерства обороны США.