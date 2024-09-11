В Конгрессе по итогам дебатов Трампа и Харрис заявили о готовности демократов лгать

Конгрессмен Госар: дебаты Трампа и Харрис показали готовность демократов лгать

Прошедшие дебаты бывшего американского лидера Дональда Трампа и вице-президента США, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис показали готовность демократов лгать. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса Пол Госар, сообщает РИА Новости.

«Дебаты убедительно продемонстрировали, что Камала Харрис будет лгать, отрицать и намекать на что угодно, лишь бы сбежать от провальной политики администрации действующего главы государства Джо Байдена», — сказал конгрессмен.

Ранее американский предприниматель Илон Маск отметил, что Харрис превзошла ожидания на предвыборных дебатах, однако бывший президент США больше подходит на пост главы государства. Миллиардер добавил, что Трамп справится с работой президента гораздо лучше и он более компетентен «в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов».