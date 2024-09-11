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13:07, 11 сентября 2024Мир

В Кремле призвали кандидатов в президенты США оставить в покое имя Путина

Песков: РФ не нравится, что имя Путина фигурирует в политической борьбе в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кремлю не нравится, что имя президента России Владимира Путина фигурирует в политической борьбе в США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США... Мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что США в целом сохраняют негативное и недружественное отношение к России. По его словам, партия того или иного кандидата в президенты при этом не имеет значения.

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Трамп заявил, что они стали лучшими за всю его политическую карьеру.

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      Виктория Кондратьева
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