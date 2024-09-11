В Кремле призвали кандидатов в президенты США оставить в покое имя Путина

Кремлю не нравится, что имя президента России Владимира Путина фигурирует в политической борьбе в США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США... Мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», — сказал он.
Песков также подчеркнул, что США в целом сохраняют негативное и недружественное отношение к России. По его словам, партия того или иного кандидата в президенты при этом не имеет значения.
Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Трамп заявил, что они стали лучшими за всю его политическую карьеру.