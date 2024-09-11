Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 11 сентября 2024Россия

В Кремле прокомментировали атаки ВСУ по объектам нефтяной инфраструктуры России

Песков назвал малоэффективными удары ВСУ по объектам нефтяной инфраструктуры РФ

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам российской нефтяной инфраструктуры не вызывают опасений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют «Известия» в Telegram.

По словам пресс-секретаря, российские средства противодействия беспилотникам снизили эффект от атак до минимальных значений.

В Кремле не испытывают никаких опасений со стороны дронов ВСУ, добавил он.

Ранее Песков прокомментировал масштабный налет украинских дронов на российские регионы, в том числе на Московскую область. Он подчеркнул, что атака не может ассоциироваться с военными действиями, поскольку ее целью были жилые кварталы. В этой связи Москва должна продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя от подобных угроз, заключил пресс-секретарь.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

      В СК заявили о поиске новых пострадавших от банды российских подростков

      Около российской газораспределительной станции нашли воронку после сообщений об атаке ВСУ

      Задержание росгвардейцами хулигана с ножом в магазине попало на видео

      Песков прокомментировал информацию о прилете БПЛА в Мурманскую область из Норвегии

      В Эстонии захотели сокрушить предполагаемого противника

      Корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг рекордной орбиты

      Жена Стрелкова рассказала об обращении мужа к представителям Минобороны

      Раскрыта сумма ущерба от поджога вертолета российскими подростками

      Премьер-министры Украины и Латвии обсудили сотрудничество между оборонными компаниями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше