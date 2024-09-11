В Кремле прокомментировали атаки ВСУ по объектам нефтяной инфраструктуры России

Песков назвал малоэффективными удары ВСУ по объектам нефтяной инфраструктуры РФ

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам российской нефтяной инфраструктуры не вызывают опасений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют «Известия» в Telegram.

По словам пресс-секретаря, российские средства противодействия беспилотникам снизили эффект от атак до минимальных значений.

В Кремле не испытывают никаких опасений со стороны дронов ВСУ, добавил он.

Ранее Песков прокомментировал масштабный налет украинских дронов на российские регионы, в том числе на Московскую область. Он подчеркнул, что атака не может ассоциироваться с военными действиями, поскольку ее целью были жилые кварталы. В этой связи Москва должна продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя от подобных угроз, заключил пресс-секретарь.