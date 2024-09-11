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12:41, 11 сентября 2024Мир

В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Харрис

Песков: в Кремле ознакомились с ходом дебатов Трампа и Харрис через СМИ
Дональд Трамп и Камала Харрис

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Brian Snyder / Reuters

В Кремле не могли следить за ходом дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис напрямую, но ознакомились с ними через СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«В Кремле не могли следить за дебатами Трампа и Харрис напрямую, они, все-таки, были ночью по московскому времени. Но утром мы ознакомились через СМИ с теми заявлениями, которые были сделаны кандидатами во время их выступлений. Конечно, мы обратили внимание, что они оба упоминали Россию и президента Владимира Путина», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что позиции обоих кандидатов по российско-американским отношениям «предельно понятны», так как США в целом «сохраняют негативное отношение к России, вне зависимости от партийной принадлежности».

Ранее в США состоялись теледебаты кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Во время дискуссии они упомянули Россию 11 раз, а имя российского президента Владимира Путина — 12 раз.

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      Дарья Устьянцева
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