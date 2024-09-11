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13:59, 11 сентября 2024Бывший СССР

В МИД ответили на вопрос об ультиматумах по Украине

Замглавы МИД Рябков: Россия не пойдет ни на какие ультиматумы по Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва не пойдет ни на какие ультиматумы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT.

Рябков ответил на вопрос о возможных ультиматумах по Украине в адрес России со стороны Киева. Он отметил, что украинское руководство должно отменить законодательно установленные запреты на контакты с Москвой.

«Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были, в каком бы формате они ни были представлены», — заявил замглавы МИД. Он подчеркнул, что власти Украины должны сравнить реальную ситуацию на фронте с их собственными представлениями.

Ранее посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук заявил, что Киев определился со страной-модератором мирных переговоров с Россией. По словам дипломата, Индии следует играть более «активную роль» в деле мирного урегулирования.

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      Алевтина Запольская
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