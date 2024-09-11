В МИД ответили на вопрос об ультиматумах по Украине

Замглавы МИД Рябков: Россия не пойдет ни на какие ультиматумы по Украине

Москва не пойдет ни на какие ультиматумы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT.

Рябков ответил на вопрос о возможных ультиматумах по Украине в адрес России со стороны Киева. Он отметил, что украинское руководство должно отменить законодательно установленные запреты на контакты с Москвой.

«Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были, в каком бы формате они ни были представлены», — заявил замглавы МИД. Он подчеркнул, что власти Украины должны сравнить реальную ситуацию на фронте с их собственными представлениями.

Ранее посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук заявил, что Киев определился со страной-модератором мирных переговоров с Россией. По словам дипломата, Индии следует играть более «активную роль» в деле мирного урегулирования.