Москва не пойдет ни на какие ультиматумы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT.
Рябков ответил на вопрос о возможных ультиматумах по Украине в адрес России со стороны Киева. Он отметил, что украинское руководство должно отменить законодательно установленные запреты на контакты с Москвой.
«Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были, в каком бы формате они ни были представлены», — заявил замглавы МИД. Он подчеркнул, что власти Украины должны сравнить реальную ситуацию на фронте с их собственными представлениями.
Ранее посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук заявил, что Киев определился со страной-модератором мирных переговоров с Россией. По словам дипломата, Индии следует играть более «активную роль» в деле мирного урегулирования.