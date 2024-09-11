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00:23, 11 сентября 2024Мир

В ООН заявили об избирательной слепоте спонсоров Украины

Небензя: Запад демонстрирует слепоту в отношении нацистской сущности Киева
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Brendan McDermid / Reuters

США и страны Запада демонстрируют «избирательную слепоту» в отношении случаев проявления Киевом своей нацистской сущности. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Нас уже давно не удивляют вопиющие двойные стандарты западных спонсоров киевского режима. Их в таких случаях поражает избирательная слепота, та самая, которую они демонстрировали все восемь лет, пока киевский режим, в том числе и под прикрытием минских договоренностей, обстреливал мирные города Донбасса», — сказал дипломат.

По его словам, подобная слепота охватывает Запад и тогда, когда «киевская хунта проявляет свою нацистскую сущность». Небензя отметил, что данную «сущность» можно видеть на кадрах, где украинские военные позируют с нацистскими символами и флагами, при этом мужества признать эту проблему на Западе, по его словам, хватает «лишь у единиц».

Ранее Василий Небензя рассказал о вкладе США в ухудшение международных кризисов. По его словам, если бы США тратили деньги на гуманитарную помощь, а не вооружения для конфликтов, то мир был бы другим.

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