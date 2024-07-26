Небензя: если бы США тратили деньги на гумпомощь, мир был бы другим

Если бы США тратили деньги на гуманитарную помощь, а не вооружения для конфликтов, то мир был бы другим. Об этом заявил постпред США при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Россия оказывает гуманитарную помощь Палестине по государственной и общественной линии и через всемирную продовольственную программу. И палестинцы об этом прекрасно знают», — рассказал дипломат.

Небензя также дал американской стороне «дружеский совет» заплатить взнос в ООН. По его словам, после этого США могут выступать со своими заявлениями на данной площадке.

Ранее Небензя сообщил, что попросил членов Совета Безопасности ООН выяснить, почему Киев захотел вести мирные переговоры по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, чего нельзя сказать об Украине, которая, как указал дипломат, уже отвергала такой способ на фоне «науськивания» западных спонсоров.