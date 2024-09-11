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16:38, 11 сентября 2024Силовые структуры

В отношении вторгшегося в Курскую область грузинского наемника завели дело

СК завел дело в отношении грузинского наемника, вторгшегося в Курскую область

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи завели уголовное дело в отношении наемника из Грузии, вторгшегося в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит подозреваемым по 12 статьям, среди которых 105, 359 и 205 УК РФ.

По версии следствия, иностранец долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников, а также участвовал в конфликте между Россией и Украиной. В какой-то момент он и другие представители наемнических и иных формирований, воюющих на сторону Киева, вторглись на территорию Курской области. Там они расправлялись с гражданским населением, причиняли значительный ущерб имуществу и совершали другие преступления.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике направили в суд уголовное дело в отношении наемницы из Грузии. Она заочно арестована.

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