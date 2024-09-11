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16:45, 11 сентября 2024Мир

В посольстве Сирии заявили о едином кураторе у Киева и сирийских террористов

Дипломат Абдулраззак заявил о едином кураторе у Киева и сирийских террористов

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Переговоры представителей Киева с террористами из «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии объясняются единым куратором. Об этом заявил РИА Новости советник сирийского посольства в Москве Исмаил Абдулраззак.

«От Украины до Палестины и Сирии терроризм един. У него разные формы, но оператор один, и поэтому феномен этой связи является логической закономерностью», — подчеркнул он.

По его словам, террористы на Украине «являются коллегами» террористов в Сирии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превращается в международную террористическую организацию, проводя переговоры с «Хайят Тахрир Аш-Шам».

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      Виктория Кондратьева
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