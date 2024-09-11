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10:50, 11 сентября 2024Бывший СССР

В Раде признали сложную ситуацию для ВСУ в Курской области

Гончаренко: в Курской области сложилась сложная для ВСУ ситуация

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась сложная ситуация в Курской области. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Ситуация сложная. (...) Молимся за ребят!», — написал парламентарий.

Вечером 10 сентября Telegram-канал Mash заявил о начале масштабного контрнаступления армии России в Курской области. Сообщалось, что под контроль российских военных за полтора часа перешел населенный пункт Гордеевка.

Утром в среду 11 сентября стало известно об освобождении Вооруженными силами России Снагости и Апанасовки в Курской области. Во взятых штурмом населенных пунктах проводится зачистка.

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      Екатерина Грищенко
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