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18:33, 11 сентября 2024Россия

В России отреагировали на стрельбу солдат ВСУ в спины убегающих жителей Курской области

Москалькова назвала терроризмом стрельбу солдат ВСУ по жителям Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Стрельба солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в спины убегающим жителям Курской области — акт международного терроризма. Такую оценку случившемуся дала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram.

О том, что украинские бойцы открыли огонь по мирным жителям региона, сообщили военнослужащие 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России.

В этой связи омбудсмен обратила внимание на молчание Запада о происходящем в курском приграничье. Она призвала международное сообщество осудить действия солдат ВСУ и принять меры по недопущению подобных случаев.

Ранее жительница курского села Погребки рассказала, что украинские танки открыли огонь по автомобилям мирных россиян в приграничной зоне. Женщине удалось выжить, поскольку машина, в которой находилась она и ее семья, съехала в кювет.

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      Алан Босиков
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